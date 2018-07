26. Juli 2018, 18:54 Uhr Sound Of Munich Now Electronica Satte Beats: Aus jedem Festivaljahr tritt ein DJ auf

Beim "Sound Of Munich Now Electronica" gibt es Techno, House und Deep House.

Giorgio Moroder begründete in den Siebzigerjahren den Sound of Munich. Damals ging es um Disco, heute ist es Club-Musik mit satten Beats - und auch hier genießt München einen extrem guten Ruf in Deutschland: Techno, House, Deep House. Seit fünf Jahren existiert neben dem Bandfestival das "Sound Of Munich Now Electronica". Zum Geburtstag wurde aus jedem Festivaljahr ein DJ eingeladen - dazu zeigen vier Visualkünstler ihre Videos und Installationen.