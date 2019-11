Sound of Munich Now

Beim Sound of Munich Now sind 21 Band aufgetreten und haben das Publikum begeistert.

Beim Festival "Sound of Munich Now" haben die 21 Bands nur kurz Zeit, das Publikum zu überzeugen. Ein Crashkurs durch die Szene der Stadt, der den Besuchern gefällt - und den Musikern einiges abverlangt.

Es hat bei diesem Festival schon jede Menge unvergessliche Momente gegeben - aber das haben die Zuschauer hier noch nie erlebt. "Wollt ihr uns heiraten?", fragt Maximilian Weigl von der Bühne aus ins Publikum. Der Gitarrist und Sänger der Postpunk-Band Endlich Rudern , Bassist Felix Nagel und Drummer Simon Richter haben ihren Auftritt beim Festival "Sound of Munich Now", veranstaltet von der Süddeutschen Zeitung und vom Feierwerk, schon beinahe hinter sich. Das Publikum antwortet auf die Frage, oder besser: Es lacht, klatscht, kreischt. Und nun steht Maximilian da, angestrahlt von Scheinwerferlicht, ruft in die Menge: "Erinnert euch an die 15 Minuten, in denen wir verheiratet waren." Dann schlägt er die Gitarre für seinen letzten Song an.