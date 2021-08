Sound Of Munich Now 2021

"Van Damme 38" ist eine von 20 Bands, die dieses Jahr beim Festival "Sound Of Munich Now" auftreten.

Von Michael Bremmer, München

Die Suche ist schwieriger geworden. Beim Festival "Sound Of Munich Now" spielen jedes Jahr die spannendsten Bands, die die Münchner Musikszene zu bieten hat. Vor Corona suchten die Kuratoren des Festivals die Neuentdeckungen auf den Konzertbühnen. Aber wie findet man die Newcomer während einer Pandemie? Wenn die Konzertbühnen geschlossen haben? Zum Glück bleiben die Musiker weiter aktiv, produzieren neue Songs, starten neue Bandprojekte und präsentieren sich in den sozialen Medien.

Jedes Jahr tauchen neue Talente auf. So auch 2021. Mittlerweile haben bereits 219 unterschiedliche Münchner Bands beim "Sound Of Munich Now" gespielt - und auch heuer kommen 20 weitere dazu. Auch dieses Jahr kann das Festival, veranstaltet vom Feierwerk und der Süddeutschen Zeitung, wegen Corona nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen werden die Bands vom 1. November an digital präsentiert. Im Mittelpunkt steht dabei ein aufwendiges Live-Video.

Dieses Jahr wurde folgendes Line-up ausgewählt: Ark Noir (Fusion-Jazz), Blushy AM (Pop), Busy Bandulu Sound (Dub/Bass/Dancehall), Dani DeLion (R'n'B / Pop), Ellereve (Dark Pop), Emmerich (Alternative), Fallwander (Experimental Pop), Laila Montana (Pop), Lauraine (Synth-Pop/Soul-Pop), LBT (Techno /Jazz), May The Tempest (Metal), Melli Zech (Singer-Songwriter), Ogaro Ensemble (Orientalisch), Polygonia x Delusional Circuits (Deep Techno /Ambient), Queen Lizzy (Hip-Hop), Rette mein Pferd (Alternative Rock), Uschi (Punk), Van Damme 38 (Indie/Pop), Waseem (Hip-Hop), Young Fast Running Man (Blues/Americana). Weitere Informationen unter www.soundofmunichnow.de