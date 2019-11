Am kommenden Freitag, 8. November, steigt das Festival "Sound Of Munich Now Electronica", veranstaltet vom Feierwerk und der Süddeutschen Zeitung. Schon vor dem ersten DJ-Set geht es um die elektronische Musikszene in München: Bei einer Diskussion in der Kranhalle, organisiert von der Fachstelle Pop, diskutieren Veranstalter, DJs und junge Journalisten über Visionen und Herausforderungen der Münchner Technoszene: "Electronic Munich Now! Wie tickt die Stadt?" Dieser Frage stellen sich von 19.30 Uhr an Lily Felixberger alias Lily Lillemor (WUT-Kollektiv), Silviu Slavu alias TOP SHOTTA (Ruffhouse Label / Kollektiv), Peter Fleming (Harry Klein), Jonathan Haudenschild (Bushbash-Kollektiv) sowie Wolfgang Westermeier (SZ, Junge-Leute-Seite). Nach der Diskussion beginnt um 22 Uhr das Festival. Am Tag darauf, Samstag, 9. November, beginnt um 18.45 Uhr das Festival "Sound Of Munich Now", Einlass ist um 18 Uhr.