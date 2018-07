26. Juli 2018, 19:18 Uhr Sound Of Bavaria Now Bands aus Augsburg, Erlangen, Regensburg und Traunstein: Alles, nur keine Folklore

Beim "Sound Of Bavaria Now" treten Bands aus vier Städten auf.

Nicht nur die Münchner Bandszene ist so vielschichtig und spannend wie lange nicht mehr. Auch in nahezu jeder Stadt Bayerns kann man spannende Bands und neue Künstler entdecken. Vor zwei Jahren wurde das "Sound Of Munich Now"-Festival ergänzt mit Städtebühnen. Jeweils fünf Bands aus Augsburg, Erlangen, Regensburg und Traunstein waren zu Gast - zur Jubiläumsshow "Sound Of Bavaria Now" reist aus jeder dieser Städte eine Band in die Landeshauptstadt.