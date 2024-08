Der Mann in der ersten Reihe

Sein Arbeitsplatz misst zwei Quadratmeter. Hier laufen alle Fäden zusammen, hier werden Katastrophen verhindert. Als Souffleur an der Oper muss Michael Mader diskret sein, und ständig in Bewegung. Er sagt: „Hier wird nicht geschlafen – Schwerstarbeit!“

Von Paul Schäufele

Schmelzende Körper, wucherndes rosafarbenes Fleisch hat er vor der Nase. Sein Blick fällt auf eine Albtraumwelt, die ihm so nahe ist, dass er nur die Hand ausstrecken muss, um Teil von ihr zu werden. Michael Mader sitzt in der ersten Reihe des Nationaltheaters und blickt auf den Venusberg, den Romeo Castellucci sich in seiner Münchner Tannhäuser-Inszenierung als ein Reich der Fleisches-Unlust erträumt hat.