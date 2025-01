2014 ist der Sänger gestorben. Nun geben seine Kinder 100 Objekte in eine Benefiz-Auktion, darunter ikonische Stücke wie Jürgens’ gläserner Flügel. Manche sind vorab auf einer Tour in München und Wien zu sehen.

Von Susanne Hermanski

Manche Stücke sind erwartbar von denen, die Ende des Monats aus Udo Jürgens’ Nachlass unter den Hammer kommen: Ein weißer Bademantel etwa, in Konfektionsgröße Large. Einen wie diesen trug der Sänger seit einem Auftritt in Hamburg, im Jahr 1967 am Ende jedes Konzerts. Immer wenn er noch einmal aus seiner Umkleidekabine zurück kam, auf die Bühne trat, und der begeisterten Menge noch sein Zugaben-Medley spielte: Mercie, Cherie – Vielen Dank für die Blumen – 17 Jahr, blondes Haar – Ich weiß, was ich will ...