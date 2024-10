Von Kathrin Aldenhoff, Joachim Mölter

Der Verein SOS-Kinderdorf will Kinder unterstützen, die in Not geraten sind, will Jugendlichen helfen, die in schwierigen Lebenslagen sind. Für einige von ihnen aber ist nach dem Aufenthalt in einer Kinderdorf-Familie das Leben noch schwerer geworden, manche leiden bis heute unter den Folgen. Sie wurden geschlagen, abgewertet, beleidigt, in Einzelfällen sogar vergewaltigt – das zeigt der Abschlussbericht einer unabhängigen Kommission, die von SOS-Kinderdorf beauftragt worden war, die Vergangenheit des Vereins zu bewerten und aufzuarbeiten.