Das SOS-Familienzentrum ist eine Institution im Münchner Westen. Seit mehr als 40 Jahren ist die Einrichtung in Neuaubing eine gesuchte und dabei niederschwellige Anlaufstelle für Menschen aller Altersgruppen und Kulturen, vor allem junge Familien finden dank der zahlreichen offenen Angebote und Treffs im Zentrum schnell Anschluss im Viertel. Von diesem Montag an ist das SOS-Familienzentrum in Freiham zu finden: Um 9 Uhr eröffnet das Team seine neuen Räume am Hörweg 17. Mindestens dreieinhalb Jahre wird die Einrichtung, die als eines der drei ersten Mütterzentren in Deutschland begann, in Freiham bleiben, bevor sie wieder an ihren ursprünglichen Standort an der Wiesentfelser Straße 68 zurückzieht. Das dortige Nahversorgungszentrum muss abgerissen werden, entsteht anschließend aber wieder neu. Für die Interimsperiode hat das SOS-Familienzentrum noch einen zweiten Stützpunkt - an der Limesstraße 81, im Herzen Neuaubings.