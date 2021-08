Von Klaus Kalchschmid

Anna Prohaska hat in den ersten Wellen der Pandemie nicht nur immer wieder vom Balkon für ihre Nachbarn in Berlin gesungen und kleine Konzerte ohne Publikum gestreamt, sondern gleich ein paar CDs aufgenommen; die erste davon im Juni 2020 in der Christuskirche Berlin Oberschöneweide für Alpha. Mit dem wunderbar duftig und doch sehnig gespannt musizierenden klein besetzten Originalklang-Ensemble der "Lauttencompagney" unter Wolfgang Katschner mit exzellenten Solisten ist sie ausschließlich Johann Sebastian Bach gewidmet und dem Sterben wie dem Tod. Aber auch dem Glauben an Gott und der Gewissheit auf ein ewiges Leben. Prohaska singt all diese Arien und in den solistischen besetzten Chorsätzen mit einer traumhaften Stilsicherheit, Inbrunst und Schönheit ihres so glasklar leuchtenden, herrlich instrumental geführten Soprans, dass die Freude beim Hören groß ist und der Titel "Redemption", zu deutsch: "Erlösung", sich bewahrheitet. Jeder Track, auch die rein instrumentalen, ist eine Perle für sich, ob "Letzte Stunde brich herein", "Ich habe genug" oder "Nach dir, Herr, verlanget mich" und "Liebster Gott, erbarme dich" bis hin zu "Die Seele ruht in Gottes Händen" und "Es ist und bleibt der Christen Trost, dass Gott vor seiner Kirche wacht."