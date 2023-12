Bespielt viele Konzertsäle: Die Pianistin Sophie Pacini begeistert in ihrer Heimatgemeinde Aying ebenso wie jetzt in der Isarphilharmonie.

Die Pianistin Sophie Pacini und das Hochschulsymphonieorchester München bringen das Publikum in der Isarphilharmonie zum Jubeln.

Von Paul Schäufele

Eine junge, inspirierte Solistin, kongenial begleitet von einem noch jüngeren, überbordend spielfreudigen Orchester. Der Gründer des Vereins wäre stolz gewesen! Denn das Konzert, mit dem Sophie Pacini und das Hochschulsymphonieorchester München das Publikum zum Jubeln bringen, ist ein Benefizkonzert. Die Einnahmen kommen dem Verein Yehudi Menuhin Live Music Now München zugute, der es Menschen ermöglicht, in den Genuss exquisiter Musik zu kommen, auch wenn es ihnen in ihrer Lebenssituation nicht möglich ist, einen Konzertsaal zu besuchen.