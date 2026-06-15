Den Röhrenfernseher hat Sophia Zoe immer noch. Dieses schwere und tiefe Fernsehgerät, auf dem die DVD mit Michael Jackson Musikvideos auf und ab lief. „Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen“, erzählt Sophia Zoe. Es war ein Schlüsselmoment in ihrem Leben – damals mit vier, als sie auf dem Teppich im Wohnzimmer ihrer Eltern saß und zum ersten Mal den Song „Beat it“ hörte. „Ich habe alles fallen lassen und nur noch hypnotisiert auf diesen Fernseher geschaut“, sagt sie. Damals, als Michael Jackson sie durch den Bildschirm mit intensivem Blick ansah und sie plötzlich wusste: „Das ist es.“

Es war der Beginn einer lebenslangen Faszination. „Ab dem Tag war ich ein richtiger Michael-Jackson-Maniac“, sagt sie und lacht. Heute noch inspiriert er sie in ihrer eigenen Kunst. „Ich will mich auch so ehrlich ausdrücken können“, sagt sie.

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Sophia Zoes Musik bewegt sich zwischen Soul und Pop. Mal funky und tanzbar, mal romantisch und balladenhaft. Mal wird sie von einem Streichquartett begleitet, mal holt sie sich Unterstützung für ein Saxofon- oder E-Gitarren-Solo. Immer im Mittelpunkt: ihre sanfte, bewegliche Stimme. Und eine gute Portion Optimismus. „Ich bin ein utopischer Schreiber“, sagt sie. Anders als Amy Winehouse oder Billie Eilish zum Beispiel. „Ich schreibe eher über eine Vorstellung, die ich mir wünsche – eine Weltvorstellung, die ich mir sozusagen manifestiere durch die Songs.“

Schon als Kleinkind hat sie sich beim Schaukeln Gedichte ausgedacht und dazu gesungen. Stunden um Stunden war sie in einem Flow. „Meine Mum weiß noch: Mich konnte man allein lassen“, sagt sie und lacht. „Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, wenn ich einfach im Dasein war, im Jetzt.“

Genauso intuitiv entstehen ihre Songs auch heute noch. Ihre aktuellste Single „Nature’s Calling“ zum Beispiel. Ganz Philosophie-Studentin hat sie sich von Hartmut Rosas Buch „Resonanz“ beflügeln lassen. „Es geht darum, dass die Natur uns inspiriert, unser bestes Selbst zu sein“, erklärt Sophia Zoe. Kaum hatte sie das Buch zugeklappt, setzte sie sich ans Klavier. Innerhalb von einer Stunde war „Nature’s Calling“ entstanden.

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Diese Selbstverständlichkeit von Musik verdankt sie dem Umfeld, in dem sie aufgewachsen ist: Ihre Eltern sind Musiker; freitags gab es oft „Get-togethers“ mit Musikschülern ihrer Mutter und Musikerfreunden der Familie; alle musizierten miteinander. „Meine Mama sagt immer, es war ein wenig so ein Pipi-Langstrumpf-Haus“, erzählt Sophia und lacht.

Konventionelle Ideen von Normalität kannte sie nicht. „Ich brauche jetzt mit 26 immer noch, um zu checken, was die Norm ist. Einfach weil ich dieses – was auch immer das Normale sein soll – so nicht erlebt habe. Also: Wie man sich anzieht oder was man für einen Beruf macht oder wie man sich ausdrückt. Das ist völlig individuell.“

Als ihre Mutter ihr dann mit acht Jahren den Blues zeigte, vervollständigte sich das Puzzle. „Da habe ich wirklich angefangen, exzessiv Songs zu schreiben am Klavier“, sagt sie.

Bisher hat Sophia Zoe sechs Singles veröffentlicht. Also einzeln, ganz bewusst nicht als EP, denn alle Songs haben ihren eigenen Stil, ihre eigene Ästhetik. Dieses Jahr plant sie noch mindestens zwei Releases. Ein Album ist auch in Planung; dafür möchte sie sich aber Zeit lassen. Auf ihrer Festplatte liegen immerhin 50 fast fertig produzierte Songs.

„Ich komme aus meinem Zimmer, in dem das Klavier steht und der Rechner, eigentlich selten raus“, sagt sie. „Ich bin schon so ein Einsiedlermensch.“ Aus dieser Isolation schöpft sie Energie, die bei ihren Konzerten in Massen überschwappt. „Das ist wie so ein Koffeinschub“, sagt sie. Besonders gerne erinnert sie sich an ihren Auftritt beim Theatron-Festival vergangenen Sommer. Am Abend fand das große Feuerwerk statt, weshalb es besonders voll war. „Es gab keinen Fleck Wiese mehr, der frei war“, sagt sie. „Und dann diese freudigen Gesichter zu sehen und nachher am Merch-Stand diese viele Liebe zu spüren von den Leuten. Das war ein krasser Moment. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich mache alles richtig.“

Dabei greift sie nicht nach jeder Chance, die sich ihr bietet. Sie wählt ganz bewusst aus, was zu ihrer Vision passt. „Ich sehe das ziemlich klar“, sagt sie. „Nicht in Form von konkreten Orten oder konkreten Erfolgen. Sondern im Sinne von Wachstum, im Sinne von Entfaltung. Ich sehe, dass ich gerade erst eine ganz kleine Babyknospe bin.“

Nur halt älter als damals. Als Kind. Der schicksalhafte Tag, an dem sie „Beat it“ von Michael Jackson entdeckte, ist eine von Sophia Zoes frühesten Kindheitserinnerungen. Vielleicht bringt sie seine Musik genau deshalb auch heute noch zurück zu diesem kindlichen Selbst – zu ihrer „Essenz“. Sie sagt: „Seit diesem Michael-Jackson-Moment war ich auf einer Mission.“ Und die entfaltet sich gerade. Stück für Stück, Auftritt für Auftritt, Song für Song.

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