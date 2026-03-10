Einfach nur die Realität abzubilden, daran hat Sophia Merwald kein Interesse. Das könne sie im Journalismus machen, dazu müsse sie kein Buch schreiben, sagt die 27-jährige Autorin beim Treffen in einem Café in der Münchner Maxvorstadt. „Ich möchte gerne etwas Eigenes erschaffen. Etwas Unvergleichliches, worüber man vielleicht sagen kann, das habe ich so noch nicht gelesen.“