Vor wenigen Jahren hörte man die Kompositionen von Sophia Jani noch im Münchner Underground, heute spielen sie große Orchester in Amerika. So gelang ihr die erstaunliche Karriere.

Es ist ein cooler Ort. Mehr Underground-Club als Konzertsaal. Das Zirka in München, ein Off-Space auf dem Kreativquartier an der Dachauer Straße. Eine kleine, beinahe ebenerdige Bühne. Die Geigerin Teresa Allgaier spielt hier ein paar der frisch für sie komponierten Violinstücke der Komponistin Sophia Jani. Die Musik ist zugänglich, greifbar. Die Themen sind harmonisch, sie wiederholen sich mit kleinen Variationen. Das Publikum, jung, szenig, mit Gin Tonics in der Hand und vor der Tür rauchend, schätzt das, applaudiert.