28. September 2018, 18:59 Uhr Sonniges Wochenende Weg von der Wiesn

Zum Beispiel in der Hängematte liegen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Oder mit dem Fahrrad in die Berge fahren. Ein Picknick auf der Liegewiese. Ein Spaziergang am See. Pilze suchen im Wald. Bergsteigen in den Alpen. Sonnenbaden auf dem Balkon. Das alles ist am Wochenende möglich, denn die Sonne wird scheinen, die Temperatur soll am Sonntag sogar auf mehr als 20 Grad klettern. Wer also keine Lust auf Bierzelte, Wiesn-Biergarten und Betrunkene hat, dem steht ein goldenes Herbstwochenende bevor. Abseits der Theresienwiese.