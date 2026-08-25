Eine Szene reicht, um zu verstehen, wie sehr dieser Mann seinen Job lebt. Michael Förster, den seit Jahr und Tag alle Goofy nennen, ist auf Zypern, um den Daheimgebliebenen am Fernseher mal wieder zu erzählen, dass es anderswo auch ganz schön ist. Für Goofy ist das business as usual, Hunderte Aufsager hat er schon in Kameras gesprochen, und doch ist er nach all den Jahren immer noch auf der Suche nach dem besonderen Dreh, um bestmöglich Urlaubsreisen via Bildschirm zu verkaufen. Auf Zypern steht gleich seine Live-Schaltung in das aus der Landsberger Straße gesendete Programm von Sonnenklar TV an – und auf die Sekunde genau hebt Förster ab, per Parasailing. Das Motorboot gibt Gas, Förster geht in die Luft wie das legendäre HB-Männchen, nur mit viel besserer Laune.