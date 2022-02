Um einen solch ruhigen und von der Sonne verwöhnten Moment zu finden, wie diese beiden Sonnenhungrigen hinter den Krokussen an der Maximilianstraße zwischen Wilhelmsgymnasium und Maxmonument, braucht es dieser Tage gutes Timing: Sonne gab es zwar durchaus an diesem Wochenende, jedoch blies mitunter recht kräftiger Wind durch die Münchner Parks und Straßen. Kühles Wetter und Wind bringen immer den sogenannten Wind-Chill-Effekt mit sich: Dann kühlt sich die Haut zusätzlich ab - ein Phänomen, das sich mit zunehmender Windgeschwindigkeit und natürlich auch fallenden Temperaturen verstärkt. So krass wie in Chicago am Lake Michigan, die mitsamt ihren Häuserschluchten nicht von ungefähr als die "windy city" gilt, die von Wind umtoste Stadt, fällt der Effekt an der Isar zwar gewöhnlich nicht aus. Aber wenn man mit womöglich kurzer Hose an die frische Luft will, mag man es trotzdem nicht gar zu greislich.