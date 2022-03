Von Martin Bernstein

Im Fall der vor 27 Jahren vermutlich ermordeten Münchnerin Sonja Engelbrecht hat die Polizei eine neue Spur. Bei einer erneuten Absuche eines Waldgebiets nahe Kipfenberg im Altmühltal haben die etwa 100 Einsatzkräfte weitere Knochenteile gefunden.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen direkt vom Einsatz berichtete, ist der Fundort nicht weit von der Stelle entfernt, an der bereits 2020 ein Oberschenkelknochen gefunden worden war. Dieser stammt nachweislich von der zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 19-Jährigen. Eine definitive Zuordnung der neu aufgefundenen Knochen war am Mittwochmorgen noch nicht möglich, die forensischen Untersuchungen laufen derzeit auf Hochtouren.

Eine erste Absuche im November hatte witterungsbedingt beendet werden müssen. "Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben", sagte ein Polizeisprecher zum Wochenbeginn. Auch Kletterexperten der Polizei sind im felsigen Gelände im Einsatz, ebenso eine Drohne. Jetzt gab es offenbar einen ersten Erfolg.

Parallel zur Absuche wurde eine Belohnung von 10 000 Euro ausgelobt, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen soll. Die Ermittler hoffen also auf Hinweise, möglicherweise sogar aus dem Umfeld des Täters. Ursprünglich war eine Belohnung von damals noch 5000 Mark ausgesetzt gewesen.

Seit Freitag hängen im Bereich Kipfenberg zudem Fahndungsplakate aus, mit denen sich die Polizei an die Bevölkerung wendet. Wer Hinweise zu möglichen Tatabläufen oder Tätern geben kann oder Relevantes beobachtet hat, soll sich beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/29100 melden.

Sonja Engelbrecht wäre am kommenden Montag 46 Jahre alt geworden. In der Nacht vom 10. auf den 11. April 1995 verschwand die Fachoberschülerin eine Woche nach ihrem 19. Geburtstag spurlos. Die Eltern suchten seither verzweifelt nach ihr, ohne Erfolg ermittelte die Mordkommission der Münchner Polizei.

Seit vergangenem Herbst steht fest, dass Sonja Engelbrecht tot ist. Ein Forstarbeiter fand bereits im Sommer 2020 im dichten Wald nordwestlich des oberbayerischen Orts Kipfenberg im Landkreis Eichstätt einen menschlichen Oberschenkelknochen, der nach einer kürzlich vorgenommenen erneuten DNA-Typisierung zweifelsfrei der verschwundenen Münchnerin zugeordnet werden konnte.

Mehr als zehn Quadratkilometer umfasst das Waldstück zwischen Kipfenberg, Pfahldorf und Kinding. Der Fundort der vermutlich von einem Tier ausgegrabenen und verschleppten Knochen liegt nur etwa 1,5 Kilometer Luftlinie entfernt von der Autobahn A 9, die von München nach Nürnberg führt - nahe dem Kipfenberger Ortsteil Grösdorf. Die nächstgelegenen Ausfahrten sind Denkendorf und Kinding. Es ist also denkbar, dass die Leiche der jungen Frau mit dem Auto aus München gebracht wurde und vom Täter in einem Waldstück im Altmühltal verscharrt wurde. Sonja Engelbrechts Spur verlor sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Karwoche 1995.

Auf einer vor sieben Jahren erstellten Homepage ebenso wie bei Medienauftritten ließ Sonja Engelbrechts Familie wenig Zweifel daran, dass sie die bisher getätigten Aussagen über den Ablauf der Nacht für nicht glaubwürdig hält, auch zweifelt sie die offiziellen Ermittlungsergebnisse der Polizei an. Die neuen Spuren und die intensive Suche nach Hinweisgebern könnten jetzt helfen, den Fall aufzuklären.

Die 19-Jährige Laimerin soll am 11. April 1995 mit ihrem Begleiter, einem zwei Jahre jüngeren Schulfreund, zunächst in das damalige Lokal "Zum Vollmond" in der Schleißheimer Straße 82 gegangen sein. Dort trafen sie zwei Freunde ihres Begleiters und gingen in deren nahe gelegene Wohnung an der Schellingstraße. Von dort soll sie kurz nach 2 Uhr zusammen mit ihrem Begleiter aufgebrochen sein. Beim Austreten in einem Gebüsch habe sich Sonja auf dem Weg beobachtet gefühlt, gab ihr Begleiter an.

Sie habe am Stiglmaierplatz von einer Telefonzelle aus ihre Schwester anzurufen versucht, berichtete ihr Schulfreund, er selbst sei mit der Straßenbahn weggefahren. Sonjas Schwester habe aber in dieser Nacht keinen Anruf erhalten, so die Familie. Das sei auch nicht üblich gewesen.

Die Angehörigen bezweifeln, dass Sonja überhaupt zum Stiglmaierplatz ging: Sowohl Telefonzellen als auch Tram-Haltestellen hätte es schon vorher auf dem Weg gegeben. Nur eine von zahlreichen offenen Fragen.