Ein mit Sensoren ausgestatteter Anzug setzt Bewegung in Musik um.

Gerne wird von neuen und interdisziplinären Wegen in der Musik geredet, oft handelt es sich aber nur um alten Wein in neuen Schläuchen. Wirklich futuristisch und noch nie dagewesen ist hingegen das Projekt "Son is rising" des Sonic Art Collective, das nun erstmals im Schwere Reiter zu sehen ist. Dafür bürgen schon die Namen, die hinter dem Kollektiv stehen: Die Bassistin und Sängerin Antonia Dering, die man als Chefin von SiEA kennt; Gitarrist und Komponist Leonhard Kuhn, sonst das Mastermind der Jazzrausch Bigband; und hinter den Kulissen die für Konzept, Kostüm und Bühne zuständige Carlotta Dering sowie die Jongleurin Ariane Oechsner als Dramaturgin und Choreografin.

Zusammen geht es in sphärische Klangwelten auf dem schmalen Grad zwischen Mensch und Maschine. Denn Dering performt hier als Androidin "Superhuman Son" und steckt dabei im gemeinsam entwickelten "Sonic-Suit", einem mit Sensoren und Mikrofonen ausgestatteten Fashion-Tech-Kostüm, mit dem sie durch Bewegungen Klänge erzeugt. Was zusammen mit Kuhns technoiden Beats spannende surreale Soundcollagen ergibt.

Sonic Art Collective, Do., 9. Feb., 20 Uhr, Schwere Reiter, Dachauer Straße 114a, www.schwerereiter.de