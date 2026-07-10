Ein leiser Bass, melodische Gitarrenakkorde, drei Gesangsstimmen, die miteinander harmonieren. Sanfte, jazzige Pop-Klänge erfüllen den Raum im dritten Stock der Fat Cat. Dann stoppt die Musik. „Mehrstimmig klingt das toll“, sagt Caro Kelley. Mit ihren pinkfarbenen Haaren und ihrer pink-rosa Hose fällt sie auf. Sie ist Teilnehmerin des ersten Songwriting-Camps in München. Genauso wie Charlotte Borlinghaus, Marc Hinrichsmeyer und Adrian Gibowski oder, wie sie als Künstler, Produzenten oder Songwriter heißen: Borlinghaus, avaire und fen. Vor diesem Tag kannten sich alle nicht, jetzt schreiben sie gemeinsam an einem Song.