Stefan Noelle ist nicht nicht nur ein mehrfach gehäuteter Jazz-Schlagzeuger, Rahmentrommler, Musik-Parodist ( Unsere Lieblinge ) und spätberufener Chansonnier , er ist auch ein überaus charmanter und erfahrener Gastgeber. Was er seit 2013 mit seiner nachbarschaftlichen Reihe "Be My Guest" im Studio Ackermannbogen (wo Noelle selbst wohnt) beweist. Vorzugsweise die interessantesten Jazzer der hiesigen Szene begrüßt Noelle da, um sie vorzustellen und den Abend mit ihnen zu gestalten. Seit 2019 macht als zweite Spielstätte jeweils einen Tag später die Kulturbühne Spagat mit. Das Motto der soeben gestarteten zehnten Staffel lautet "Piano Festival" und präsentiert vor allem einschlägige Shooting Stars wie Maruan Sakas, Luca Zambito, Nicole Heartseeker, Leo Betzl oder Shuteen Erdenebaatar.

Doch auch seine späte zweite Leidenschaft hat er schon als Impresario vertieft. Zwischen 2016 und 2019 veranstaltete er unter dem Titel "Das Lied zum Sonntag" Liedermacher-Matineen im Turmstüberl des Valentin-Karlstadt-Musäums. Anfang 2020 ebbte die Reihe im "Zehner" kurz wieder auf, bevor Corona kam. Nun aber hat die Liedermacher- und Singer/Songwriter-Reihe eine repräsentative neue Münchner Heimat gefunden: das Deutsche Theater.

Mit den "Songs im Silbersaal" wird Noelles Reihe mit der "Welt im Silbersaal" korrespondieren, der von Mulo Francel kuratierten Weltmusikreihe, was den vom neuen Theaterchef Thomas Linsmaier gehegten Wunsch unterstützt, diesen wunderschönen, jahrzehntelang vernachlässigten Saal als festen, beliebten Veranstaltungsraum in der Stadt zu verankern. Was wiederum Noelle helfen könnte, die Aufmerksamkeit für die von ihm eingeladenen herausragenden deutschsprachigen Liedermacherinnen und Song-Poeten zu bekommen, die sie verdienen. "Anderswo füllen sie Hallen, in unserer Stadt hört man sie praktisch nie", wundert sich Noelle seit langem.

Wieviel Luft nach oben München bei der Entdeckung einzigartiger Perlen der Liedermacherkunst hat, demonstriert schon der Eröffnungsabend der Reihe. Obwohl in München zu Hause, bei Konstantin Weckers Label "Sturm & Klang" unter Vertrag und die wohl weltweit einzige Liedermacherin, die eine studierte, virtuose Oboistin ist, singt Miriam Hanika hier die wunderbaren, zärtlich-kraftvollen Lieder unter anderem von ihrem aktuellen Album "Wurzeln & Flügel" zu ersten Mal solo am Klavier. Im Duett mit Stefan Noelle wird Hanika auch zur Oboe greifen.

Die weiteren Gäste in der zunächst auf fünf Termine pro Spielzeit immer dienstags angesetzten Reihe, die ihre Songs präsentieren und sich auf Interviews mit dem Gastgeber und spontane gemeinsame Lieder einlassen, werden sein: am 5. Dezember die auch sehr witzige "Mitdenk-Indie-Pop"-Songwriterin Marie Diot, am 27. Februar kommenden Jahres der Mannheimer "Schallwellensurfer", Liedermacher und Kabarettist Stefan Ebert, am 16. April die in München wohlbekannten Großmeister des Neuen Wienerlieds Die Strottern und schließlich am 4. Juni die bei Poetry-Slams, Kleinkunst-Preisen wie bei Chanson-Wettbewerben gleichermaßen vielfach preisgekrönte Fee Badenius.

"Songs im Silbersaal": Miriam Hanika, Di., 17. Okt., 20 Uhr, Deutsches Theater, Schwanthalerstraße 13, www.deutsches-theater.de