Kopfüber in den Sommer

Sommerwochenende in München

Ein heißes Wochenende in München mit Kultur, Konzerten und Stadtgeburtstag - da kann man schnell auch mal den Überblick verlieren. Der Eisbach hilft bei der Abkühlung.

Wer am Wochenende im sommerlichen München unterwegs war, konnte schon mal den Überblick verlieren, wo jetzt eigentlich Oben und wo Unten ist. Es war wieder jenes Vibrieren und Summen in der Stadt zu spüren, das den Münchnerinnen und Münchnern regelmäßig das Gefühl gibt, in der tollsten Metropole der Welt zu wohnen. Wer leicht und beschwingt nach draußen vor die Haustür trat, sah, dass die Stadt sich zu ihrem Geburtstag aufs Schönste möbliert hatte und zwischen Prachtboulevards, grüne Parks und historische Plätze allerlei Bühnen, Buden und sogar ein Riesenrad hingestellt hatte.

865 Jahre alt wurde München, zum Stadtgeburtstag erlebte die Innenstadt einen Zulauf wie selten - trotz prallen Sonnenscheins und Temperaturen um die 30 Grad. Auf dem Königsplatz spielte Kiss in voller (Schmink-)Montur. Und dann war da noch die eindrucksvolle Drohnenshow zur Eröffnung des Tollwood-Festivals. Thema diesmal: Wasser. Der junge Mann im Englischen Garten nahm es wörtlich - und sprang kopfüber in den Eisbach, der bekanntlich nicht nur zum Surfen da ist.