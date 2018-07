18. Juli 2018, 16:36 Uhr Sommerfest Spuk in der Besenkammer

Musik, Theater und Kreativität gibt es beim Sommerfest des Dschungelpalasts.

Von Barbara Hordych

Zu seinem alljährlichen Sommerfest lädt der Dschungelpalast am Sonntag, 22. Juli, mit einem bunt gemischten Programm aus Live-Musik, Theater, Kreativität, Spiel- und Sportangeboten. Zum Auftakt gibt es bereits um 11 Uhr eine Skate-Schnupperstunde für Kinder ab sechs Jahren. Wer mitmachen möchte, sollte einen Helm mitbringen und zum Skateplatz kommen. Wer lieber sein Können in Sachen Geschicklichkeit erproben möchte, ist ab 12 Uhr im "Spiel-Himmel" genau an der richtigen Stelle. Und natürlich darf bei einem Familienfest auch die Schmink-Werkstatt nicht fehlen. Hier können sich die Kinder in fabelhafte Wesen und gefährliche Dschungeltiere verwandeln.

Darüber hinaus können schon Kinder ab drei Jahren in den verschiedensten Kreativwerkstätten, gerne auch gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Es entstehen Laubsägearbeiten, Blumentöpfe in Tierform oder Exponate aus Washi-Tape. Unter fachkundiger Anleitung kann zudem das Flechten von Peddigrohr-Körbchen, das Malen auf Stoff oder Glas sowie das Häkeln von Armbändern und Ketten erlernt werden.

Das musikalische Bühnenprogramm eröffnet um 12 Uhr die Kids-Rock-Band "The Acoustic Corner Allstars", am Nachmittag folgt Performance und Theater mit "Martins Zaubertheater" sowie der Vorstellung von "Glucks und das schrecklich liebe Gespenst" mit Kirstie Handel und Judith Gorgass: Darin findet Clown Glucks in ihrer Besenkammer ein Gespenst. Sie fürchtet sich vor Gespenstern und möchte diesen ungebetenen Gast am liebsten sofort wieder loswerden. Aber ihr neuer Mitbewohner entpuppt sich als ein schrecklich liebes Gespenst, das noch nicht einmal weiß, wie man spukt und sich nichts sehnlicher wünscht, als einen Freund und ein Heim. Ob es doch bei Glucks bleiben darf? Musikalisch klingt der Tag schließlich mit dem Akustik-Duett "Welfare Bros." aus.

Sommerfest, So., 22. Juli, 11 bis 19 Uhr, Dschungelpalast, Hansastr. 41, Eintritt frei