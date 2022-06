Am Freitag, 24. Juni, ist es wieder soweit: Um 14 Uhr startet das zweite gemeinsame Sommerfest der Stadtteile Ramersdorf und Berg am Laim. Es trägt den Namen "Sommerfest²". Insgesamt 24 soziale Einrichtungen haben das Programm für eine Rallye durch die beiden Viertel auf die Beine gestellt, alle können mitmachen. Die Rallye geht von 14 bis 17 Uhr. So lange haben Besucher Zeit, bei möglichst vielen Einrichtungen vorbeizuschauen und Stempel zu sammeln. Von 17 Uhr an findet die Abschlussveranstaltung auf der Festwiese an der Kirchseeoner Straße 3 in Ramersdorf statt.