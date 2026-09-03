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SZ-Kolumne Typisch deutschSomalier in der Stadt

Lesezeit: 3 Min.

Schüchtern vor der Kamera, redselig im Gespräch: Zwei Frauen, die beim somalisch-bayerischen Sommerfest in München-Ramersdorf dabei waren.
Schüchtern vor der Kamera, redselig im Gespräch: Zwei Frauen, die beim somalisch-bayerischen Sommerfest in München-Ramersdorf dabei waren.
Foto: Imaan Hussein Dinnle

Der Begriff Sommerfest ist am Horn von Afrika praktisch nicht existent. Wie die somalische Gemeinschaft in München eine bayerische Tradition neu interpretiert.

Kolumne von Imaan Hussein Dinnle

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Der Begriff Sommerfest hat in der somalischen Sprache wenig bis keine Bedeutung, die Sonne, die Wärme sind am Horn von Afrika ja nicht gerade mit Wonne besetzt, eher mit Belastung. Genau genommen habe ich in meinem Leben in Somalia nie ein Sommerfest im Wortsinn erlebt. Wenn gefeiert wurde, dann nicht wegen des nicht enden wollenden Sommers, sondern trotzdem.

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