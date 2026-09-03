Der Begriff Sommerfest hat in der somalischen Sprache wenig bis keine Bedeutung, die Sonne, die Wärme sind am Horn von Afrika ja nicht gerade mit Wonne besetzt, eher mit Belastung. Genau genommen habe ich in meinem Leben in Somalia nie ein Sommerfest im Wortsinn erlebt. Wenn gefeiert wurde, dann nicht wegen des nicht enden wollenden Sommers, sondern trotzdem.
SZ-Kolumne Typisch deutschSomalier in der Stadt
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Der Begriff Sommerfest ist am Horn von Afrika praktisch nicht existent. Wie die somalische Gemeinschaft in München eine bayerische Tradition neu interpretiert.
Kolumne von Imaan Hussein Dinnle
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