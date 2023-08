Die Gäste beim Sommerfest des Hotels "Bayerischer Hof" sind prominent genug, dass den Job noch echte Gesellschaftsfotografen übernehmen. Zeit, den Sommer Revue passieren zu lassen und in Erinnerungen an wilde Zeiten zu schwelgen.

Von Christian Mayer

Für ein richtig gelungenes Sommerfest braucht man eigentlich nicht viel: gute Gäste, Musik, eine entspannte Atmosphäre, eine engagierte Gastgeberin, idealerweise auch einen Sommer, der dummerweise genau in dieser Woche abhanden gekommen ist. Aber von solchen Kleinigkeiten lässt sich Innegrit Volkhardt kaum beeindrucken. Die Chefin des Bayerischen Hofs hat schnell mal alles über den Haufen geworfen und ihr Sommerfest von der Dachterrasse an den Pool im sechsten Stock verlegt, samt Büfett und Bar. Und so können die Gäste, viele von ihnen noch mit dekorativer Urlaubsbräune, sanft hineingleiten in die hektische Münchner Jahreszeit, die jetzt ansteht, mit neuen Projekten, einem sich überraschend dynamisch entwickelnden bayerischen Wahlkampf und dem Oktoberfest.