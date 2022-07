Die Sommerferien stehen vor der Tür. Unmittelbar davor veranstalten die Vereine Echo und Pädagogische Aktion/Spielkultur im Münchner Osten am letzten Schultag ein kostenloses Sommerspielfest. Am Freitag, 29. Juli, findet "Kiku live", das Kinderkulturfest, im Riemer Park und rund um das Quax, Zentrum für Freizeit und kulturelle Bildung, an der Helsinkistraße 100 statt. Neben Spielen wie Soccer-Golf werden Kunst-und Medienstationen zum Mitmachen angeboten. Um 15.30 Uhr tritt das Kinderballett Riem auf der Open-Air-Bühne auf. Für Eis und kalte Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und findet nur bei gutem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.