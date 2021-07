Die Stadt soll Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren in den Sommerferien den Eintritt in ihre Freizeitstätten erlassen. Das fordert die CSU-Fraktion im Rathaus in einem Antrag. Vom 30. Juli bis 13. September sollen junge Münchnerinnen und Münchner Kultur-, Freizeit- und Sportangebote wie Bäder, Museen oder Ausstellungen gratis nutzen können. Als Grund für die Initiative nennt die CSU die Pandemie. Kinder und Jugendliche hätten für den Schutz der Älteren auf vieles verzichten müssen, heißt es in dem Antrag. Die Gesellschaft könne nun der jungen Generation etwas zurückgeben und denjenigen, die nicht wegfahren können, wenigstens möglichst schöne Ferien zuhause ermöglichen.