Die Konzertagenten Danny Kufner und Christian Kiesler organisieren die "Sommerbühne im Stadion". Die Zeit, in der lokale Bands auf der großen Bühne stehen, ist am 4. Oktober vorbei. Was folgen kann, ist offen

Interview von Michael Zirnstein

Herumsitzen, das wollten und konnten die Konzertagenten Danny Kufner von Polarkonzerte und Christian Kiesler von Target nicht. Also überlegten sie sich schon früh, wie Pop-Kultur in Corona-Zeiten möglich ist. Das Konzept überzeugte, so bekamen sie den Auftrag, für die Stadt und den Verband der Münchner Kulturveranstalter die "Sommerbühne im Stadion" zu organisieren. Das "längste Festival der Welt" wurde gerade noch einmal eine Woche bis 4. Oktober verlängert.

SZ: Wer macht da gerade Soundcheck?

Christian Kiesler: Das ist das Duo Frizzante. Die spielen später zusammen mit Todeskommando Atomsturm.

Muss man die kennen?

Kiesler: Das ist eine der wohl unterschätztesten Münchner Bands. Die spielen deutschlandweit in 500er-Größen, allerdings viel in besetzten Häusern.

Und jetzt auf einmal offiziell im Olympiastadion. Das hätten sich wohl viele Bands vor einem halben Jahr nicht erträumt.

Danny Kufner: Stimmt, gerade für junge Bands ist es krass, auf so einer Riesenbühne zu stehen.

Kiesler: Am Freitag waren Das Hobos da, von denen wohnen zwei in Stuttgart. Die konnten kaum glauben, was wir machen, dass München lokale Bands spielen lässt, während dort Größen wie Nena und Udo Lindenberg auf der Stadtbühne stehen. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben eben den finanziellen Druck nicht.

Gegen Ende mehren sich Abende mit Elektro-Mucke, etwa am Samstag mit "Loveparade"-Erfinder Dr. Motte. Dance-Partys - Söder Albtraum: Geht das überhaupt?

Kiesler: Erstaunlicherweise klappte das bei Schlachthofbronx, die hat echt Druck gemacht, und den Compost-DJs prima.

Kufner: Die Leute bleiben auf ihrem Platz, stehen auf, setzen die Maske auf und tanzen los - das ist ja erlaubt.

Wie stand es sonst um die Disziplin? Zu " Akne Kid Joe" kamen viele Punks aus Nürnberg, es war randvoll, und das Publikum war kurz vor dem Pogen, so dass die Ordner alle Hände voll zu tun hatten.

Kiesler: Ich habe das entspannter erlebt. Gut, die Ordner haben immer mehr zu tun, wenn es voller ist. Problematisch war nur der eine oder andere Hip-Hop-Abend, da musste man einige ermahnen, die Maske aufzusetzen. Aber da hieß es auch sofort: "Oh, Mist, ja, Entschuldigung."

Das Sicherheitskonzept ist straff, die Ordner schicken einen gleich auf den langen Weg, wenn man mal gegen die Pfeilrichtung schnell zum Getränkestand will.

Detailansicht öffnen Auf der Sommerbühne gab es Mundart-Pop über Rock ,Hip-Hop und Punk bis zum Comedian Thomas Steirer zu sehen. (Foto: Danny Kufner)

Kufner: Das galt genauso für uns. Wir sind es als Veranstalter gewohnt, überall durchzukommen. Hier werden wir dann von den Securitys ausgebremst.

Kiesler: Richtig so. Dass unser Hygienekonzept zu 100 Prozent eingehalten wird, gilt für alle, auch backstage. Da haben wir eine Vorbildfunktion. Ist mir auch passiert, dass ich mich ohne Pass ausgesperrt hatte und nicht mehr reingelassen wurde. Dann dachte ich mir: Ihr macht einen guten Job, und ich bin halt der Depp.

Es waren insgesamt gut 20 000 Gäste da. Gab es Infektionsfälle?

Kiesler: Zum Glück gab es keinen Pandemiefall in den zwei Monaten.

Was haben Sie bei dem Projekt gelernt?

Kufner: Ich nehme mit, wie viele Leute, auch Konkurrenten, in Krisenzeiten zusammenhelfen, weil es um die Sache geht.

Kiesler: Die Kulturreferatstechnik, der Olympiapark, der Stadionwart, der alles herkarrt, was wir brauchen - die ganze Zusammenarbeit ist grandios. Auch wir als Veranstalter haben gezeigt, es ist möglich, zusammen eine Bühne zu bespielen.

Nun hat sich der Betreiber eines Umland-Labels über diese "München-Mafia", wie er sagt, beschwert, weil er mit seinen Künstlern nicht zum Zug gekommen sei.

Kufner: Wir haben hier 150 Bands von 45 Veranstaltern auf der Bühne. Wir hatten zweieinhalb Wochen Zeit, um zwei Monate Programm zu buchen, und das sollte divers sein: Newcomer genauso wie Bekannte wie am Mittwoch Chicks on Speed. Natürlich kamen nicht alle zum Zug, weil es eben noch viel, viel mehr gibt.

Kiesler: Der besagte Veranstalter hätte eine Mail an "Sommer in der Stadt" schreiben dürfen. Auf diesem Weg kam viel zu uns, was wir nicht auf dem Plan hatten, etwa die Compost-Jungs. Bei uns hat das kleine Punk-Café Marat einen Abend gemacht, wie auch die große Agentur PGM und die Münchner Symphoniker. Alle sind wichtig fürs gesamtkulturelle Geflecht.

Andere kritisierten, Gratis-Veranstaltungen wie diese entwöhnten die Bürger vom Ticketkauf und schadeten so der Kultur.

Kufner: Das sehe ich überhaupt nicht so. Es gibt immer schon kostenlose Open-Airs, wie sonst hier nebenan das Theatron. Die Sommerbühne ist für die Szene, für die Kulturschaffenden und für den Besucher. Viele Menschen, auch Familien, denen die Pandemie finanziell geschadet hat, konnten so in der Ferienzeit Konzerte erleben.

Kiesler: Oder die "dunkle" oder Metal-Szene. Da sagten nach dem Konzert von Lacrimas Profundere Fans zu uns mit Tränen in den Augen: "Danke, dass ihr das gemacht habt, endlich habe ich meine Freunde mal wieder getroffen." Das Publikum ist ein Freundeskreis, wenn dem die Konzerte wegfallen, bricht ein großer Teil des Soziallebens weg. Das trifft Elektro-Fans wie Jazzer. Das war mir vorher nicht bewusst, was mein Job Wertvolles leistet. Vielleicht bin ich doch systemrelevant.

Detailansicht öffnen Unter einem Dach: Danny Kufner und Chistian Kiesler vereinten die Szenen im Olympiastadion. (Foto: Michael Zirnstein)

Hat Sie Ihr Klientel nicht auch genervt? Etwa wenn viele die raren Tickets durchreservierten und einfach nicht erschienen.

Kiesler: Das ist unser wunder Punkt, das hat uns durchgehend genervt, weil es das Gegenteil von sozialem Verhalten ist.

Kufner: Wir haben die Bands gebeten, weiterzugeben, das man stornieren soll, dann wurde es besser. Im Schnitt hatten wir 300 Leute hier, damit sind wir sehr zufrieden.

Vorsorglich hatten Sie 1000 Stühle aufgestellt, benutzt werden durften laut Staatsregierung bis heute nur 400. Zu wenig?

Kiesler: Es geht um Verantwortung, die trage ich auch als Veranstalter. Irgendwann war klar, es wird nicht besser, eher schlechter. Am Ende hätten wir sogar eine Ausnahmeregelung für 600 Leute bekommen können, aber unter den aktuellen Zahlen ist das nicht vermittelbar, auch nicht mir selbst. Ich kenne persönlich Menschen, die sich angesteckt haben, auch schwere Verläufe, das lässt mich demütig werden und auch skeptisch, was den Winter angeht.

Die Stadt hat eine Spende erhalten, mit dem Auftrag so etwas wir "Sommer in der Stadt" auch im Winter zu ermöglichen. Was würde Sie mit dem Geld machen?

Kiesler: Ich schaue mit Grauen auf den Herbst. Man könnte auch dafür Räumlichkeiten schaffen, die viele gemeinsam bespielen. Vielleicht ginge es in riesigen Hallen, wie der Olympiahalle. Da wäre die Infrastruktur wie Toiletten schon da.

Kufner: In Groningen gibt es jeden Januar ein Festival in einem Zirkuszelt mit hochgerollten Seitenwänden, aber da stehen die Leute dicht beieinander und wärmen sich. Auch wenn die Leute sitzen, wird ihnen schnell kalt. Das müsste man lösen.

Und wofür der ganze Spaß?

Kiesler: Den Leuten die Kultur ganz wegzunehmen, schafft sozialen Unfrieden, gerade in der dunklen Jahreszeit. Man muss irgendwas anbieten. Vielleicht ist es nicht der Weihnachtsmarkt mit Glühwein, den wir gewohnt sind. Vielleicht sind es Chorkonzerte in der Feldherrenhalle. Vielleicht ist es nicht die Live-Band, sondern ein Bildschirm auf dem Marienplatz, wo ich beim Einkaufen die Übertragung eines Kammerkonzertes von drinnen über Kopfhörer verfolge. Ich habe gehört, dass etwas unter den Isarbrücken geplant wird. Man kann den Leuten viele Gemeinschaftserlebnisse anbieten. Es muss ja nicht der Exzess sein.