Nein, das sind nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, die Stufen am Königsplatz – dieses Mal muss die Heiliggeistkirche nahe dem Marienplatz als Sonnenstudio herhalten. (Foto: Johannes Simon)

Auch die Türme der Frauenkirche aalen sich in der Sonne, soweit Türme sich aalen können. (Foto: Johannes Simon)

Und in der Fußgängerzone beginnt, Gott sei’s geklagt, nun bald wieder die hohe Zeit der Straßenmusikanten. (Foto: Johannes Simon)

Darauf ein, zwei Weißbier in der Harlachinger Einkehr – mindestens. (Foto: Johannes Simon)

Zum Wochenbeginn wird’s zwar nicht schwerwiegend kühler, aber deutlich nasser, regnen soll es an der Mehrzahl der Tage, da machen dann auch eigentlich ausreichende 14 Grad keinen richtigen Spaß mehr.

Immerhin: Am Wochenende hat die Münchnerin sowie ein eventuell vorhandener Münchner das getan, was er/sie am liebsten tun: Im Freien herumsitzen, unter der Sonne spazieren gehen, in milder Luft Alkohol trinken.

Am Viktualienmarkt passt der Roider Jackl auf die Biergartengäste auf. (Foto: Johannes Simon)

Der Stachusbrunnen kann im Moment noch ohne Regenkleidung bespielt werden. Im Sommer dient er wieder der Abkühlung für Kleine und Große. (Foto: Johannes Simon)

Es blüht schon - vor allem in den Blumenkiosken wie hier am Schwabinger Hohenzollernplatz. (Foto: Johannes Simon)

Allerdings muss man zur Ehrenrettung des Frühlings schon sagen, dass er eigentlich noch gar nicht begonnen hat, seine Stunde schlägt erst am 20. März, und zwar exakt um 10.01 Uhr. Bis Punkt 10 Uhr ist also immer noch mit winterlichen Einbrüchen zu rechnen. Also gut – schneien wird es wahrscheinlich nicht mehr, aber dass es jetzt stramm in Richtung des ersten Sonnenbrands geht, ist wohl auch nicht zu vermuten.

Bis dahin sollte sich der Münchner nebst eventuell vorhandener Münchnerin an dem freuen, was die Jahreszeit jetzt schon herausrückt – an einem Winter, der ein Frühling war.

Ein Rudel Kinderwagen hat sich zur Tränke ans Isarufer zurückgezogen, unbemerkt begleitet von ein paar Lastenrädern. Väter, Mütter und Kinder sitzen wahrscheinlich ein paar Meter weiter auf den Steinen und packen, wenn’s bestens läuft, gerade den Grill aus. (Foto: Johannes Simon)