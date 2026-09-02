In einem Oldtimer wird Sombr zur Bühne im Olympiapark vorgefahren. Er hält lässig einen Drink in der Hand, dunkles Augen-Make-up, Lederjacke, darunter ist er oberkörperfrei. Die Kamera hält drauf, die Menge kreischt. Angekommen auf der Bühne, noch ein paar Liegestütze, dann kann es losgehen. Von Anfang an wird klar: Hier kommt ein Nachwuchs-Rockstar auf die Bühne. Die Klischees erfüllt der 21-Jährige allemal. Jung, attraktiv, Texte über Herzschmerz und Selbstzweifel. Simpel, aber es funktioniert.
„Superbloom“ im OlympiaparkRadiohits und Selbstinszenierung: Singer-Songwriter Sombr in München
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Sombr wurde mit Hits wie „Back to friends“ bekannt und begeistert damit das Publikum des „Superbloom“-Festivals in München. Ansonsten bleibt der Konzertabend im Olympiapark erstaunlich unspektakulär.
Kritik von Merle Sophie Rickers
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