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„Superbloom“ im OlympiaparkRadiohits und Selbstinszenierung: Singer-Songwriter Sombr in München

Lesezeit: 3 Min.

Hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt: der 21 Jahre alte Newcomer Sombr.
Hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt: der 21 Jahre alte Newcomer Sombr.
Robert Haas

Sombr wurde mit Hits wie „Back to friends“ bekannt und begeistert damit das Publikum des „Superbloom“-Festivals in München. Ansonsten bleibt der Konzertabend im Olympiapark erstaunlich unspektakulär.

Kritik von Merle Sophie Rickers

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In einem Oldtimer wird Sombr zur Bühne im Olympiapark vorgefahren. Er hält lässig einen Drink in der Hand, dunkles Augen-Make-up, Lederjacke, darunter ist er oberkörperfrei. Die Kamera hält drauf, die Menge kreischt. Angekommen auf der Bühne, noch ein paar Liegestütze, dann kann es losgehen. Von Anfang an wird klar: Hier kommt ein Nachwuchs-Rockstar auf die Bühne. Die Klischees erfüllt der 21-Jährige allemal. Jung, attraktiv, Texte über Herzschmerz und Selbstzweifel. Simpel, aber es funktioniert.

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Von Ralf Dombrowski und Merle Sophie Rickers

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