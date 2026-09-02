Sombr wurde mit Hits wie „Back to friends“ bekannt und begeistert damit das Publikum des „Superbloom“-Festivals in München. Ansonsten bleibt der Konzertabend im Olympiapark erstaunlich unspektakulär.

In einem Oldtimer wird Sombr zur Bühne im Olympiapark vorgefahren. Er hält lässig einen Drink in der Hand, dunkles Augen-Make-up, Lederjacke, darunter ist er oberkörperfrei. Die Kamera hält drauf, die Menge kreischt. Angekommen auf der Bühne, noch ein paar Liegestütze, dann kann es losgehen. Von Anfang an wird klar: Hier kommt ein Nachwuchs-Rockstar auf die Bühne. Die Klischees erfüllt der 21-Jährige allemal. Jung, attraktiv, Texte über Herzschmerz und Selbstzweifel. Simpel, aber es funktioniert.