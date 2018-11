4. November 2018, 18:50 Uhr Solln Trick-Betrüger ergaunern 60 000 Euro

Der Polizeibeamten-Trick sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Die Betrüger gehen aber so geschickt vor, dass immer wieder Menschen hereinfallen. So erging es in der vergangenen Woche einem 84-jährigen Rentner aus Solln: Er erhielt einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten, der ihm etwas von festgenommenen Einbrechern erzählte. Der Mann sollte nun Bargeld bereitstellen, um bei deren Überführung zu helfen. Das Opfer war misstrauisch, doch wohl auch nervös - so glaubte der Rentner, er würde den Polizei-Notruf anwählen, sprach aber in Wahrheit weiter mit den Betrügern. Bei drei Bankfilialen hob er daraufhin mehr als 60 000 Euro ab und hinterlegte das Geld in der Nähe seiner Wohnung an der Ludwigshöher Straße, wo es die Betrüger abholten. Erst als er nach der ihm auferlegten zweitägigen Verschwiegenheitsfrist beim echten Notruf anrief und wissen wollte, wann er das Geld zurückbekomme, flog der Betrug auf.