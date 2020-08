Um vom Gartenstadt-Charakter des Viertels zu retten, was noch zu retten ist, soll für Alt-Solln ein Rahmenplan erstellt werden. Über die Grundzüge des Vorhabens unterrichtete ein Vertreter des Referats für Stadtplanung und Bauordnung kürzlich die Mitglieder des Unterausschusses Bau und Planung des Bezirksausschusses Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln. Noch in diesem Jahr soll unter Einbeziehung der Stadtteilvertretung ein erster Workshop zum Thema abgehalten werden.

Der Münchner Stadtrat hat einer "Rahmenplanung zum Erhalt und zur Entwicklung der Gartenstädte" bereits zugestimmt. Sie erstreckt sich über sechs Stadtteile. Neben Solln sind dies Laim, Pasing, Harlaching, Trudering und Großhadern. Überall war in den vergangenen Jahrzehnten ein dramatischer Schwund parkartiger Grundstücke und typischer Gartenstadt-Villen zu beklagen. Das lag teils am Zeitgeist, aber nicht selten auch an einer Rechtssprechung, welche die Interessen von Bauherren und Erbengemeinschaften höher bewertete als die Bewahrung eines Gebietscharakters oder andere städtebauliche Aspekte. Die Folgen sind nicht zuletzt in Solln vielerorts zu besichtigen.