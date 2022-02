Doppelt so viele Schüler wie Plätze in der Mittagsbetreuung

An der Grundschule an der Sambergerstraße kämpft die Mittagsbetreuung mit erheblichen räumlichen und personellen Problemen. Und die Heizung im Lehrschwimmbad ist seit Jahren defekt.

Von Jürgen Wolfram

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt für manche Eltern schulpflichtiger Kinder vorerst ein frommer Wunsch. Denn noch immer hapert es an der Ganztagsbetreuung der Jungen und Mädchen. Ein Problem, mit dem auch die Grundschule an der Sambergerstraße in Solln zu kämpfen hat. Dort ist es aus räumlichen und personellen Gründen nicht mehr möglich, die Nachfrage nach Plätzen in der Mittagsbetreuung zu befriedigen.

Die Sprecherin der von Eltern ehrenamtlich organisierten Mittagsbetreuung ("Mitti"), Claudia Jendrewski, hat die Sorgen ihrer Einrichtung kürzlich dem Bezirksausschuss vorgetragen. Eine Mutter und Elternbeirätin schilderte flankierend, wie sie ihre berufliche Tätigkeit auf Eis legen musste, weil sie nicht weiß, wie sie ihren Nachwuchs ohne "Mitti"-Hilfe versorgen soll.

Eine neue Heizung fürs Schwimmbad würde 1,4 Millionen Euro kosten

Anke Sponer vom Gesamtelternbeirat der Münchner Grundschulen bestätigte, dass die Ausstattung der Sambergerschule mit Betreuungsplätzen für Münchner Verhältnisse unterdurchschnittlich sei und nur für etwa die Hälfte der Kinder im nächsten Schuljahr eine Mittagsbetreuung zur Verfügung stehe. Zur Linderung der Raumnöte sollte die Stadt über die Errichtung eines Pavillons auf der Schulwiese nachdenken, riet Sponer. Der Bezirksausschuss beschloss, Eltern und Schule mit einem Antrag oder einer Anfrage ans städtische Referat für Bildung und Sport zu unterstützen.

Helfen will die Stadtteilvertretung auch bei der Lösung eines anderen Problems der Sambergerschule: Deren Lehrschwimmbad dümpelt seit Jahren wegen eines Heizungsschadens fast funktionslos vor sich hin. Wegen des Defekts sind bereits zahlreiche Schwimmkurse ausgefallen. Wann mit der Erneuerung der Heizungsanlage zu rechnen ist, deren Kosten auf 1,4 Millionen Euro geschätzt werden, ist offen. Die SPD-Fraktion im Bezirksausschuss Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln hat deshalb unter einhelliger Zustimmung beantragt, an die Stadtverwaltung zu appellieren, die Sanierung des Bads endlich in Angriff zu nehmen.