16. Dezember 2018, 18:45 Uhr Solidarität Protest der "Gelbwesten"

Rund hundert Menschen, die zum Teil mit dem Zug aus ganz Bayern angereist waren, sind am späten Samstagvormittag einem Aufruf der linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" gefolgt und haben auf dem Max-Joseph-Platz in München ihre Solidarität mit den französischen "Gelbwesten" und gegen soziale Missstände demonstriert. Es war bundesweit die erste linke "Gelbwesten"-Kundgebung. Vor zwei Wochen hatten aber bereits mehrere Personen aus dem rechten Spektrum von Pegida und "Wodans Erben Germanien" in gelben Warnwesten auf dem Gärtnerplatz demonstriert. Mindestens zwei mutmaßlich Rechte wollten auch am Samstag dabei sein. Sie wurden von der Versammlungsleiterin und der Polizei aber weggeschickt. Weitere Kundgebungen von "Aufstehen" seien in den nächsten Wochen in anderen Städten geplant, sagte ein Sprecher.