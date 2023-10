Demo gegen Hamas-Terror in München

München demonstriert Solidarität mit Israel: Mehr als 1000 Menschen kommen am Abend zu einer Kundgebung auf den Odeonsplatz. Zur gleichen Zeit gehen aber nur wenige hundert Meter entfernt auch Sympathisanten der Palästinenser auf die Straße.

Von Martin Bernstein und Bernd Kastner

Mehr als tausend Münchnerinnen und Münchner haben am Montagabend auf dem Odeonsplatz ihre Solidarität mit dem von Terroristen attackierten Israel demonstriert. Hunderte Flaggen und Fähnchen mit dem Davidstern wehten vor der Feldherrnhalle. "Free Gaza - from Hamas" war auf einem Plakat zu lesen, "Unschuldige abschlachten ist kein Widerstand" auf einem anderen. Zahlreiche Transparente forderten "Stand with Israel". Die neue Münchner Generalkonsulin des jüdischen Staates, Talya Lador, sagte zu den Menschen: "Ich stehe vor euch mit gebrochenem Herzen" angesichts von mittlerweile mehr als tausend bei der Attacke ermordeten Israelis.