Der brutale Angriff der Hamas auf Israel bewegt die Menschen in der Stadt. Für den Abend ist eine Solidaritätskundgebung für Israel auf dem Odeonsplatz angekündigt - doch die Gegenseite will ebenfalls auf die Straße gehen.

Von Martin Bernstein und Bernd Kastner

Vor dem israelischen Generalkonsulat in München hat jemand weiße Rosen niedergelegt. Am Samstagmittag bereits, als der mörderische Angriff der Hamas-Terroristen auf israelische Zivilisten gerade in vollem Gang ist. "Ein wahres Zeichen der Freundschaft, das mein Herz an diesem sehr schweren Tag berührt hat", kommentiert auf X (früher Twitter) die neue Generalkonsulin des jüdischen Staates, Talya Lador.