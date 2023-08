Solarboom auf Münchens Balkonen: Mit kleinen Solaranlagen starten viele Menschen ihre private Energiewende. Was es dabei zu beachten gilt.

Von Patrik Stäbler

Ginge es nur nach der Zahl der Balkonkraftwerke, dann hätte München das erforderliche Tempo bei der Energiewende bereits erreicht. Wurden 2020 im Stadtgebiet nur 96 dieser Photovoltaikanlagen zum Anschluss an die Steckdose angemeldet, so waren es im vergangenen Jahr schon 1550. In diesem Jahr sind den Stadtwerken München (SWM) zufolge bereits knapp 2000 neue Balkonkraftwerke angeschlossen worden, wobei die SWM überdies von einer Dunkelziffer nicht angemeldeter Geräte ausgehen.