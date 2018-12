23. Dezember 2018, 18:46 Uhr Solar-Radweg FDP beantragt Teststrecke

Die FDP im Rathaus will eine Teststrecke für einen Solar-Radweg einrichten. In Erftstadt, 20 Kilometer von Köln entfernt, gebe es bereits einen entsprechende Versuch, heißt es in einem Antrag an die Stadt. Dort habe ein privates Unternehmen einen Fahrbahnbelag aus Solarzellen verlegt, über den rutschfeste Glasfliesen mit Noppen montiert seien. Der Radweg könne Strom erzeugen, im Winter Schnee abtauen und mit einer Beleuchtung ausgestattet werden. Das Konstrukt soll 25 Jahre lang halten, vom 14. Jahr an seien die Anschaffungskosten amortisiert und die Stadt könne Geld verdienen. Die Stadt solle eine 90 Meter lange Strecke errichten und nach einem Jahr über das Projekt berichten.