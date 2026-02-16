Zum Hauptinhalt springen

Sol Gabetta und „PatKop“ in der IsarphilharmonieTriumphales Treffen von Violine und Violincello

Lesezeit: 1 Min.

Kongeniales Duo: Die Cellistin Sol Gabetta (links) und die Geigerin Patricia Kopatchinskaja.
Kongeniales Duo: Die Cellistin Sol Gabetta (links) und die Geigerin Patricia Kopatchinskaja. (Foto: Marco Borggreve)

Wenn Sol Gabetta  und Patricia Kopatchinskaja  die Isarphilharmonie mit Geige-Cello-Duos rocken, sind 2000 Klassik-Fans ganz aus dem Häuschen.

Kritik von Harald Eggebrecht

Das war ein herrliches Wochenende für Streicher-Aficionados in der Isarphilharmonie: Zuerst spielte bei den Münchner Philharmonikern unter Brad Lubman eine der größten Geigerinnen unserer Zeit, Leila Josefowicz, das klangfarbig blitzende, funkelnde, alle Facetten furiosen Geigenspiels nutzende Violinkonzert von Oliver Knussen so phänomenal, dass nur ungläubiges Staunen über solche frei gestaltende souveräne Virtuosität blieb.

