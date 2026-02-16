Das war ein herrliches Wochenende für Streicher-Aficionados in der Isarphilharmonie: Zuerst spielte bei den Münchner Philharmonikern unter Brad Lubman eine der größten Geigerinnen unserer Zeit, Leila Josefowicz, das klangfarbig blitzende, funkelnde, alle Facetten furiosen Geigenspiels nutzende Violinkonzert von Oliver Knussen so phänomenal, dass nur ungläubiges Staunen über solche frei gestaltende souveräne Virtuosität blieb.
Sol Gabetta und „PatKop“ in der IsarphilharmonieTriumphales Treffen von Violine und Violincello
Lesezeit: 1 Min.
Wenn Sol Gabetta und Patricia Kopatchinskaja die Isarphilharmonie mit Geige-Cello-Duos rocken, sind 2000 Klassik-Fans ganz aus dem Häuschen.
Kritik von Harald Eggebrecht
Theater und Digitalisierung:Wie sieht die Zukunft des Theaters aus?
Bei „Tremens“ läuft das Publikum mit VR-Brillen durch eine immersive Performance. Ilja Mirsky ist Digitaldramaturg am Münchner Residenztheater und denkt über die Bühne von morgen nach.
Lesen Sie mehr zum Thema