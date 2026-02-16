Das war ein herrliches Wochenende für Streicher-Aficionados in der Isarphilharmonie: Zuerst spielte bei den Münchner Philharmonikern unter Brad Lubman eine der größten Geigerinnen unserer Zeit, Leila Josefowicz, das klangfarbig blitzende, funkelnde, alle Facetten furiosen Geigenspiels nutzende Violinkonzert von Oliver Knussen so phänomenal, dass nur ungläubiges Staunen über solche frei gestaltende souveräne Virtuosität blieb.