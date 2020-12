Seit 2002 hat Christofer von Beau in der "Soko München" den Beamten Franz Ainfachnur gespielt. Das Aus der Polizei-Serie ist für ihn eine Katastrophe.

Interview von Gerhard Fischer

Christofer von Beau spielte bei der "Soko München" seit 2002 den Polizisten Franz Ainfachnur. In den letzten Jahren gehörte er zur Hauptbesetzung: zum vierköpfigen Ermittlerteam. Das ZDF hat die Serie abgesetzt, an diesem Dienstag läuft die letzte Folge "Countdown" in Spielfilmlänge. Beau, 57, hat das überraschende Ende sehr getroffen. Er spricht im Interview über einen "unwürdigen Ausklang", und er verrät, warum er jetzt oft spazieren gehen muss, warum er Franz Ainfachnur hieß, und warum er nun aussieht "wie Denzel Washington für Arme".