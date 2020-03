Zwei junge Männer haben am Sonntagvormittag mit einem Nachbau des Bundeswehr-Sturmgewehrs G36 auf einen Mann geschossen, der auf dem Gehweg vorbeikam. Der Schuss aus der Softair-Waffe traf das Opfer unterhalb des Auges, der 50-Jährige erlitt Verletzungen. Gegen 9.25 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei: Aus einem offenen Wohnungsfenster in der Trappentreustraße sei auf einen Passanten geschossen worden. Mehrere Streifen fuhren zum Tatort, konnten die Wohnung lokalisieren und stießen dort auf zwei Tatverdächtige, einen 23 Jahre alten Münchner und dessen ein Jahr jüngeren Bekannten aus dem Landkreis Altötting. Beide waren leicht alkoholisiert und hatten außerdem synthetische Drogen in der Wohnung. Einen ausländerfeindlichen Hintergrund der Attacke schließt die Polizei derzeit aus. Der 50 Jahre alte Arbeiter sei wohl ein Zufallsopfer der beiden schießwütigen jungen Männer gewesen, hieß es am Montag.