Zum Hauptinhalt springen

Die Münchner Klaviervirtuosin Sofie MenterDie Pianistin, der Franz Liszt zu Füßen lag

Lesezeit: 4 Min.

Ein Bildnis von Franz Liszt am Samtkropfband: Die heute nahezu vergesssene Münchner Pianistin, Komponistin und Musikpädagogin Sofie Menter (1846–1918) war zu ihrer Zeit hochverehrt.
Ein Bildnis von Franz Liszt am Samtkropfband: Die heute nahezu vergesssene Münchner Pianistin, Komponistin und Musikpädagogin Sofie Menter (1846–1918) war zu ihrer Zeit hochverehrt. Bildarchiv Bayerische Staatsbibliothek München, Fotograf Joseph Albert

Ihre Konzerte lösten Polizeieinsätze aus. Die Münchner Pianistin Sofie Menter war ein Popstar ihrer Zeit. Ihr größter Verehrer aber war Komponist Franz Liszt, mutmaßlich auch der Vater ihrer Tochter.

Von Paul Schäufele

SZ bei Google bevorzugen

Von Sofie Menter als junger Frau gibt es ein paar Fotografien. Mal am Klavier sitzend, mal auf eine klassische Säule gestützt, aber immer mit kunstvoll ondulierten Haaren über einem bemerkenswert schönen Gesicht. Alle diese Bilder fangen einen Blick ein, der zwischen Melancholie und herausforderndem Selbstbewusstsein flimmert. Sofie Menter (der Vorname wurde auch Sophie geschrieben) war eine der großen Pianistinnen ihrer Zeit, eine gefeierte, respektierte Künstlerin, Freundin von Peter Tschaikowski und eine Frau, die Franz Liszt in Briefen „liebenswürdigst Vortreffliche“, „verehrte liebe Sophie“ oder einfach nur „liebe Freundin“ nannte.

Zur SZ-Startseite

Die Münchner Komponistin Sophia Jani
:Gefeiert von der Klassikszene Amerikas

Vor wenigen Jahren hörte man die Kompositionen von Sophia Jani noch im Münchner Underground, heute spielen große US-Orchester ihre Musik. So gelang die erstaunliche Karriere.

SZ PlusVon Rita Argauer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite