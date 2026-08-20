Von Sofie Menter als junger Frau gibt es ein paar Fotografien. Mal am Klavier sitzend, mal auf eine klassische Säule gestützt, aber immer mit kunstvoll ondulierten Haaren über einem bemerkenswert schönen Gesicht. Alle diese Bilder fangen einen Blick ein, der zwischen Melancholie und herausforderndem Selbstbewusstsein flimmert. Sofie Menter (der Vorname wurde auch Sophie geschrieben) war eine der großen Pianistinnen ihrer Zeit, eine gefeierte, respektierte Künstlerin, Freundin von Peter Tschaikowski und eine Frau, die Franz Liszt in Briefen „liebenswürdigst Vortreffliche“, „verehrte liebe Sophie“ oder einfach nur „liebe Freundin“ nannte.