„Movie“ heißt das gerade erschienene neue Album, auf dem der französische Crossover-Pianist Sofiane Pamart Duette mit 14 Stars von Nelly Furtado über Melody Gardot bis zu – man höre und staune – NBA-Allstar-Basketballer Jimmy Butler vorlegt. Wie das von Anastasia bis Santana schon viele gemacht haben, die in der Musik-Industrie ganz oben stehen. Höchste Aufmerksamkeit kann auch der 36-jährige Pamart für sich reklamieren, spätestens nach seinem Auftritt bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an einem brennenden Flügel, was ihm mittlerweile zu mehr als einer Milliarde Streams sowie 32 Gold-, elf Platin- und zwei Diamant-Auszeichnungen verholfen hat.