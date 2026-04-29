„Movie“ heißt das gerade erschienene neue Album, auf dem der französische Crossover-Pianist Sofiane Pamart Duette mit 14 Stars von Nelly Furtado über Melody Gardot bis zu – man höre und staune – NBA-Allstar-Basketballer Jimmy Butler vorlegt. Wie das von Anastasia bis Santana schon viele gemacht haben, die in der Musik-Industrie ganz oben stehen. Höchste Aufmerksamkeit kann auch der 36-jährige Pamart für sich reklamieren, spätestens nach seinem Auftritt bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an einem brennenden Flügel, was ihm mittlerweile zu mehr als einer Milliarde Streams sowie 32 Gold-, elf Platin- und zwei Diamant-Auszeichnungen verholfen hat.
Star-Pianist Sofiane Pamart in MünchenHier ist alles Kitsch
Lesezeit: 1 Min.
Klimpern und Donnern: Der neoklassische Piano-Star Sofiane Pamart spielt in der Isarphilharmonie ein Konzert ohne jede Überraschung.
Kritik von Oliver Hochkeppel
München-Gala von Martin Schmitt:In 40 Jahren vom Piano-Unikum zum Tausendsassa
Martin Schmitt feiert in der Isarphilharmonie runden Bühnengeburtstag als Pianist, Liedermacher und Entertainer mit Stargästen von Monika Gruber bis zur „Spider Murphy Gang“.
Lesen Sie mehr zum Thema