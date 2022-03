Von Martin Bernstein

Und wieder ein rechtes Netzwerk enttarnt. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen 52-jährigen Münchner erhoben. Er soll zusammen mit einem Komplizen versucht haben, eine Söldnertruppe aus alten Kameraden der Bundeswehr und ehemaligen Polizisten aufzustellen (SZ Plus). Ein Kampfeinsatz im Jemen sollte nach Überzeugung der Ermittler die Visitenkarte sein. Folgt man der Anklage, scheiterte der Versuch kläglich - was nicht nur daran lag, dass sich die Verschwörer der Expertise einer Wahrsagerin bedient haben sollen. Doch als Posse taugt das vermeintliche Schurkenstück nicht.

Zu gut vernetzt war der Söldnerführer in spe. Er arbeitete für dubiose private Sicherheitsfirmen, pflegte persönliche Kontakte zu Gleichgesinnten - und hielt Vorträge. Bei der Münchner CSU, bei christlichen Organisationen, vor Bundeswehr-Soldaten. Wenn es zum Prozess kommt, ist das aktuell schon das dritte Rechtsterror-Verfahren, in dem deutliche Spuren nach München führen, neben dem Prozess gegen Franco A. und gegen die Mitglieder der mutmaßlichen "Gruppe S". Es gibt sogar Hinweise darauf, dass einzelne personelle Bezüge zwischen diesen verschiedenen Komplexen bestehen. Gleichzeitig finden in und um München mehrere Prozesse gegen eine Gruppe von Rechtsextremisten statt, die Waffen aus dem ehemaligen Jugoslawien nach München geschmuggelt haben sollen.

Dass all diese Pläne scheiterten, ist ein Verdienst von Ermittlern, die genau hinschauen. Umso wichtiger wäre es, dass in diesen Prozessen nicht nur das allzu Offensichtliche verhandelt wird. Sondern dass auch Strukturen und mögliche Zusammenhänge beleuchtet werden.

Wie die Zukunft des Grünwalder Stadions aussehen könnte Der Sportausschuss stimmt am Mittwoch über die Sanierung ab. Eine Mehrheit wird sich wohl für die mit 77 Millionen Euro teuerste Variante entscheiden - obwohl nur noch zwei Klubs das Stadion nutzen wollen.

Chillen im Container Legale Orte zum Feiern zu finden, ist für junge Menschen in München oft nicht leicht. Nun sollen sie weitere Räume erhalten, in denen sie sich auch bei schlechtem Wetter treffen können. Und zwar ohne Eintritt zu bezahlen oder sich teure Getränke kaufen zu müssen.

Simon Rattle drängt auf Fortsetzung der Konzerthaus-Planungen Der künftige Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters sieht im Konzerthaus im Werksviertel einen "zentralen Baustein" für das Musikleben in der Stadt - und verweist auf ein Gespräch mit Ministerpräsident Söder.

Das schwebende Auge der Polizei Ein Überwachungsballon mit Kamera ermöglicht es, bei Veranstaltungen und Katastrophen die Lage am Boden zu sondieren - oder Demonstranten in den Blick zu nehmen. Schon der erste Einsatz in München löst wegen des Datenschutzes Kritik aus.

Radstreifen für die Reichenbachbrücke gefordert Der Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt hält das nicht nur im Sinne der Verkehrswende für geboten, sondern auch um Fußgängern in der Pandemie den nötigen Abstand zu ermöglichen.

Bayern lockert weiter: Diese Corona-Regeln gelten künftig Am 3. April entfallen fast alle Vorschriften. Nur noch in Nahverkehr, Kliniken und Heimen gibt es dann eine Maskenpflicht. Ungeimpfte dürfen wieder überall hin. Die neuen Vorschriften im Überblick.

