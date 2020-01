Detailansicht öffnen Gratuliert gerne: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, hier an seinem Schreibtisch in der CSU-Zentrale in München. (Foto: Alessandra Schellnegger)

"Millionenschwere Glückwünsche" vom 11. Dezember und die Pläne des Ministerpräsidenten, künftig regelmäßige Gratulationsbriefe zu verschicken:

Souvenir fürs Klo

Hui, da sind alle bald 18-Jährigen heute schon ganz aufgeregt. Mein Sohn wird im Jahr 2020 18 Jahre alt und kann es gar nicht erwarten, endlich dieses Glückwunschschreiben in den Händen halten zu dürfen. Natürlich könnte man die Kosten von 100 000 Euro auch in die Bildung, in die maroden Schulgebäude oder schlichtweg in fehlende Lehrer (zum Beispiel für Politik) investieren. Aber was ist schon eine funktionierende Toilette gegen ein persönliches Schreiben von Söder? Ich werde meinem Sohn einen Rahmen schenken, damit er das Schreiben auf der Schultoilette aufhängen kann. Doris Eckert, München

Verschwendung

Ministerpräsident Söder möchte für sein Glückwunsch- und Gratulationsschreiben-Büro fast fünf Millionen Euro zusätzlich im Haushalt einplanen. Ein Skandal! Zumal er beziehungsweise sein zuständiges Büro auch Verstorbene aus dem Jahre 2017 noch mit diesen Schreiben beglückt. Was für eine Verschwendung! Diese fünf Millionen könnte er sinnvoller für soziale Projekte verwenden. Johanna Eschweiler, München

Konzern-Freundschaftsdienst

Einen geläuterten Markus Söder, der sich so engagiert für die Entbazifizierung seiner Partei ins Zeug legt, kann man nicht hoch genug loben!

Das wird von einigen Institutionen auch entsprechend gewürdigt. Die Palette an Auszeichnungen, die auf den bayerischen Ministerpräsidenten einprasseln, reicht vom Narhalla-Orden bis höchstwahrscheinlich hin zum Grünen Knopf, für sein vorbildliches ökologisches Bewusstsein und seine außergewöhnliche soziale Kompetenz.

Auch die deutsche Post AG sollte ihn unbedingt mit einer Briefmarke ehren. Mit seinen Glückwunschschreiben an alle 18- und 80-Jährigen hat er dem Konzern ein ordentliches Umsatzplus beschert. Manfred Jagoda, Ismaning

Achtsamkeitspräsident

Ein Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten zur Volljährigkeit. Eine Dankeschönbeilage zum Gehaltszettel am Jahresende an die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Ein Geburtstagsbrief zum 80. Lebensjahr. Was kann an diesen Achtsamkeitsgratulationen von Markus Söder denn falsch sein? Falsch sind dagegen die Hintergedanken der Grünen. "Ist doch alles nur Eigenwerbung und kostet unsere Steuergelder." Wie kleinkariert! Manfred Fischer, München