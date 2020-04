"Helden der Krise" vom 28./29. März:

Andere haben mehr Erfolg

Als nicht in Bayern wohnender treuer Leser Ihrer Zeitung geht mir das großkotzige Auftreten des bayrischen Ministerpräsidenten, das durch die Medien und auch von der SZ kritiklos mit bedient wird, gewaltig auf den Wecker. Bayern ist das Bundesland mit den immer noch meisten Infektionen und den meisten Toten sowohl in der Gesamtzahl als auch in der Relation auf 100 000 Einwohner. Auch die Werte der Verdopplungszeiten der Neuinfektionen sind in Bayern die mit Abstand schlechtesten (SZ vom 9.4.20 auf S.17). Wenn ich dann die Zahlen vom "Bayerntrend" lese, frage ich mich ernsthaft, ob zu den Symptomen von Corona nicht auch noch Wahrnehmungsstörungen gehören. Mir wäre angesichts dieser Situation eine kritischere Begleitung durch die Medien und mehr Demut seitens des bayrischen Ministerpräsidenten angemessener.

Da gefällt mir das unaufgeregte und zielstrebige Führungsverhalten von Frau Dreyer in Rheinland-Pfalz und Herrn Laschet in Nordrhein-Westfalen viel besser. Übrigens sind dort auch die eingeleiteten Maßnahmen im Ergebnis erfolgreicher. Hans-Dieter Gassen, Brey

Unerträgliche Lobhudelei

Mir scheint, das Coronavirus hat auch bei der SZ zugeschlagen, indem es neutrale Information zur Hofberichterstattung mit unerträglicher Lobhudelei mutieren lässt, die an eine Apotheose Söders grenzt. Sicher, Söder hat Vieles nicht falsch gemacht, er hätte aber auch seine Funktion im Bundesrat dazu verwenden können, eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland zu erreichen.

Stattdessen nutzt er die Gelegenheit, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, um sich für künftige Optionen an der Spitze der Bundesrepublik zu empfehlen. Eduard Eben, München