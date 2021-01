"Ich, einfach unverbesserlich" vom 19./20. Dezember:

Die nicht enden wollende bundesweite Medienpräsenz des bayerischen Ministerpräsidenten als großer Macher steht im umgekehrten Verhältnis zur Tatsache, dass die Pandemie in Bayern im Vergleich aller Bundesländer mit am schlimmsten wütet. Berlin etwa hat zwar per 100 000 Einwohner ein paar Infizierte mehr, ist aber auch circa 20 mal dichter besiedelt als Bayern, Nordrhein-Westfalen drei mal dichter - und grenzt zudem an Belgien und die Niederlande, die mindestens genauso stark infiziert sind wie Tschechien. Da erwarte ich mir von meiner Zeitung bessere Aufklärung: Woran liegt das, wer ist verantwortlich und welche Konsequenzen muss das haben? Musste Bayern bei der ersten Welle vielleicht deshalb als erstes Bundesland voll auf die Notbremse treten, weil es vorher bis auf die letzte Sekunde mit Vollgas ins Risiko gerast war (Starkbierfeste, Fußballspiele, Kommunalwahlen,...)? Ich denke, Bayern hat allen Grund, sich kooperationsbereit und ansonsten still und bescheiden um seinen eigenen Laden zu kümmern.

Klaus Werner, Erlangen