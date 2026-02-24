Berührungsängste? Nicht doch. Gegoogelt habe sie den Reporter allerdings schon vorab, gibt sie zu – man will ja wissen, mit wem man es zu tun hat. Sie outet sich als SZ-Leserin („lieber Print als online“), findet, dass ihr Vater von der SZ viel mehr Kritik abbekomme als sie; auch den jüngsten Artikel „über mich und jemand anderen“ fand sie „nicht so schlimm“. Die Überschrift lautete: „Söder-Tochter zeigt sich zusammen mit Google-Milliardär bei Olympia“.
Söder-Tochter lernt Karate„Ich finde, man sollte seine Eltern überraschen“
Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder, war vor Kurzem noch an der Seite eines Tech-Milliardärs zu sehen. Jetzt spricht sie in einem Münchner Karate-Studio über KI.
Von Thomas Becker
