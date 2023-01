München:Söder begrüßt Gäste zu Neujahrsempfang

SZ Plus Bundestagsabgeordnete : "Wir schauen, dass München nicht zu kurz kommt"

Jamila Schäfer (Grüne), Sebastian Roloff (SPD) und Lukas Köhler (FDP) arbeiten seit gut einem Jahr als Bundestagsabgeordnete in Berlin. Was können sie dort in der Ampel-Koalition für ihre Stadt tun? Ein Gespräch über Schnittmengen und Streitpunkte.